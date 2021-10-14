Убийство в Одесской области совершила 45-летняя женщина, выяснили правоохранители.

В Измаильском районе Одесской области женщина убила знакомого камнем и бросила тело в канал.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о мертвом мужчине в водном канале сообщили местные жители, которые обнаружили труп.

Правоохранители установили, что мужчина скончался в результате удара по голове. В ходе следствия выяснилось: между потерпевшим и 45-летней местной жительницей произошла ссора на даче подозреваемой. В главке утверждают, что конфликт начался во время распития алкогольных напитков.

Читайте такжеВ Одессе отец с сыном жестоко избили мужчину и бросили в поле умирать (фото, видео)"Злоумышленница ударила 36-летнего мужчину камнем по голове, причинив несовместимые с жизнью повреждения. А когда поняла, что он умер, бросила тело в канал, который находится неподалеку, чтобы скрыть преступление", – заявили в управлении.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства. Женщине объявлено подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Причину конфликта в правоохранительных органах не называют.

Ранее стало известно, что в Одессе на остановке, расположенной на ул. Екатерининской, иностранец на остановке общественного транспорта порезал ножом свою бывшую сожительницу и мужчину – коллегу, который вступился за девушку.

Пострадавших госпитализировали. Злоумышленника задержали через несколько дней после преступления.

Автор: Лариса Козовая