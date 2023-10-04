Полиция расследует обстоятельства гибели ребенка.

В Черниговской области полиция устанавливает причины и обстоятельства, приведшие к утоплению в водоеме 11-летнего воспитанника учебно-реабилитационного центра.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в области, ребенок погиб в Прилуцком районе. Согласно информации, сегодня, 4 октября, в Прилуцкий районный отдел полиции поступило сообщение, что на территории коммунального учреждения в пруду обнаружили тело подопечного мальчика.

"Правоохранители обнаружили в водоеме ребенка без признаков жизни. Предварительно полицейские установили, что во время прогулки на территории заведения ребенок упал в пруд и утонул. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Прилуцкого районного отдела полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с примечанием "несчастный случай") и ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Продолжается следствие.

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2 октября стало известно, что в Киеве случилась трагедия - в Днепровском районе парень, 2005 года рождения, и его сестра, 2006 г.р., погибли в результате падения с балкона, расположенного на 24 этаже дома.

Трагедия случилась на ул. Никольско-Слободская. Тела погибших нашли прохожие. Полицейские выясняют подробности гибели родственников.

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