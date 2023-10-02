Трагедия в Киеве случилась на территории Днепровского района.

В Днепровском районе Киева нашли мертвыми брата и сестру, предположительно, они разбились в результате падения с балкона, расположенного на 24 этаже дома.

Тела нашли прохожие на ул. Никольско-Слободская. Правоохранители узнали о трагическом инциденте в понедельник, 2 октября, около 12:00, сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.

"От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия", - отмечается в сообщении.

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По предварительным сведениям полицейских, жертвы - парень, 2005 года рождения, и девушка, 2006 г.р. Правоохранители выясняют детали гибели молодых людей.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что в столице задержали агента российской спецслужбы - 49-летнего киевского предпринимателя, который должен был поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за нашими защитниками.

Злоумышленника задержали в то время, когда он в Киеве фотографировал одну из воинских частей. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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