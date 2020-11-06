Станция "Майдан Незалежности "и пересадка на "Крещатик" закрыты на вход и выход.

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Telegram-канале.

"Станция "Майдан Незалежности"+ пересадка на "Крещатик" закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что поступил анонимный звонок о минировании.

По состоянию на 19:00 стало известно, что станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" открыты для пассажиров.

"Взрывоопасных предметов не обнаружили. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ужесточение наказания за ложное минирование

Верховная Рада Украины планирует усилить уголовную ответственность за ложные сообщения о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и ряда других объектов.

Новый законопроект предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Екатерина Лиманская