Законопроектом предлагается установить наказание до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества для "минеров", сообщающих о якобы наличии взрывчатки на ряде отдельных объектов.

Верховная Рада Украины планирует ужесточить уголовную ответственность за ложные сообщения о минировании метрополитенов, аэропортов, вокзалов и ряда других объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении соответствующего проекта закона № 3911 проголосовали 235 народных депутатов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что многие сообщения касаются серьезных объектов критической инфраструктуры, в частности, вокзалов, станций метрополитена, аэровокзалов. "Тысячи людей получают нервный стресс, тысячи людей не успевают по своим делам на работу или домой", - подчеркнул он.

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Также Геращенко подчеркнул, что, как правило, суды выносят по таким делам условные сроки или штрафы и правонарушители, по сути, не получают реального наказания.

Законопроектом № 3911 предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса "относительно ужесточения ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", изложив ее в новой редакции.

В частности, предусмотрено, что ложное сообщение о критически важных объектах инфраструктуры или объектах или сооружениях, обеспечивающих деятельность органов государственной власти или учреждениях здравоохранения или заведениях образования влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, ст. 259 УК также дополняется примечанием, которым определен термин "критически важные объекты инфраструктуры".

"Это предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать отрицательное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в документе.

Сейчас уголовная ответственность за ложные сообщения о минировании предусматривает наказание от 2 до 6 лет.

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Автор: Надя Пришляк