В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ, пограничники в двух случаях обнаружили почти две тысячи запрещенных для ввоза таблеток.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин, который относится к прекурсорам. Их оборот в Украине ограничен и контролируется.
"Оба украинца, 1968 и 1969 года рождения, прибыли в аэропорт "Борисполь" рейсом из Шарм-эль-Шейха. Однако пройти незамеченными не смогли, ведь на чемоданы этих пассажиров сработала служебная собака. В первом случае собака вынюхала одну тысячу таблеток, в другом - еще 900", - говорится в сообщении.
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