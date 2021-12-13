Для того, чтобы "перевести" животных через дорогу, мужчина полностью перекрыл "бориспольскую" трассу.

Под Киевом неравнодушный водитель "Газели" остановил движение по скоростной трассе, ведущей в Борисполь, ради спасения двух собак.

Соответствующее видео распространяют столичные Телеграм-каналы. Когда именно это произошло - не сообщается.

Судя по описанию, мужчина, проезжая по трассе, увидел двух испуганных собак, которые, вероятно, перешли часть дороги ночью и "застряли" на разделительной полосе.

"В глазах безысходность. Поток машин - просто сумасшедший. Развернулся и решил их вытащить. Коллеги- водители, будьте внимательны, им нужна наша помощь!", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что мужчина сначала поочередном остановил транспорт в соседних полосах, после чего перевел животных через скоростную магистраль.

Позже стало известно, что спасенных собак передали хозяевам.

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Автор: Юрий Годован