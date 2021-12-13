Под Киевом неравнодушный водитель "Газели" остановил движение по скоростной трассе, ведущей в Борисполь, ради спасения двух собак.
Соответствующее видео распространяют столичные Телеграм-каналы. Когда именно это произошло - не сообщается.
Судя по описанию, мужчина, проезжая по трассе, увидел двух испуганных собак, которые, вероятно, перешли часть дороги ночью и "застряли" на разделительной полосе.
"В глазах безысходность. Поток машин - просто сумасшедший. Развернулся и решил их вытащить. Коллеги- водители, будьте внимательны, им нужна наша помощь!", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что мужчина сначала поочередном остановил транспорт в соседних полосах, после чего перевел животных через скоростную магистраль.
Позже стало известно, что спасенных собак передали хозяевам.