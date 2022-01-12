Доза излучения превышала допустимую норму в 100 раз.

В международном аэропорту "Борисполь" у россиянина обнаружили радиоактивные часы со 100-кратным превышением допустимой нормы излучения.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте.

Как отмечается, в пункте пропуска "Борисполь" вчера, 11 января, вечером на одного из пассажиров рейса Стамбул сработал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого отслеживают наличие радиоактивных материалов и предметов.

Пограничники провели дополнительную проверку гражданина России. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. Причем доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз.

Авиационные часы изъяли в установленном порядке сотрудники таможни.

Как сообщал УНИАН, ранее на пляже украинского курорта обнаружили радиоактивный песок.

А во льдах Антарктиды ученые нашли радиоактивный хлор.

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