Очевидец пообещал сообщить о находке в правоохранительные органы.

В сети появилось видео, на котором неназвавший себя мужчина утверждает, что обнаружил гранаты на электроопорах.

Запись ролика с экрана монитора опубликовали местные Telegram-каналы. По предварительной информации, он снят в городе Белгород-Днестровском Одесской области.

На кадрах видно предмет, похожий на гранату, который примотан к фонарному столбу.

"...Вот здесь на участках обнаружено. ... Не знаю, муляж или боевая, тем не менее выглядит все серьезно. ... Примотана на изоленту и зацеплена за чеку граната, которая висит на столбе. Вот здесь раз, дальше на столбе - два, возможно, дальше еще есть, я не ходил, я вот здесь пока решил остановиться. Ну что ж, будем сообщать в соответствующие органы", - говорит автор видео.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока что не поступало.

Ранее УНИАН писал, как в Борисполе больной коронавирусом взял с собой гранату в больницу.

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А под Николаевом военный закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.

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