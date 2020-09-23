В аэропорту Хельсинки собаки будут выявлять инфицированных COVID-19 пассажиров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
К такой работе животных готовили несколько месяцев. Еще несколько недель потребуется, чтобы они привыкли к аэропорту.
Процедура будет достаточно простой - работники аэропорта будут давать пассажирам специальную салфетку, которой надо будет протереть шею или лицо, потом эту салфетку будут класть в специальную коробочку и давать нюхать собаке.
Финны верят, что четвероногие существенно помогут предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Правда, исключительно на обоняние животных все же полагаться не будут и пассажирам с подозрением на болезнь придется сдавать тесты.
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