В убийстве супругов в Киевской области подозревают жителя Василькова.

В Киевской области задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве семейной пары из Волынской области.

Возможный "палач" – 52-летний житель города Васильков, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По предварительным данным, злоумышленник пошел на убийство после словесного конфликта с мужчиной-предпринимателем.

"...нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После содеянного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла", – выяснили правоохранители.Читайте такжеНа Киевщине легковушка "залетела" под фуру, погибли четыре человека (фото)

В полиции добавили, что "палач" ехал по городу на фургоне с изувеченными телами супругов, а потом покинул авто недалеко от центра Василькова.

Ранее стало известно, что в Киевской области нашли фургон, в котором были тела супругов из Волынской области. Начато производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

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