Убитая горем мать и жена до сих пор не может поверить в случившееся.

Во время обстрела оккупантами Славянска Донецкой области погибли Сергей Комаристый и его двухлетний сын Максим. На момент атаки мама погибшего малыша ушла на тренировку фитнес-клуб, расположенный напротив.

В 16:00 россияне ударили по дому ракетами С-300, а в фитнес-клубе начался пожар. Настя выбежала на улицу и увидела, что ее квартиры на пятом этаже больше нет.

"Выбегаю вся в дыму, в пыли, голову поднимаю, смотрю на наш дом - а моей квартиры, где муж и сын, нет. Нет квартиры, вообще нет, кругом грохот страшный, все рушится, и продолжаются прилеты. Я побежала туда, к подъезду нашему, с диким криком, потом не помню… кто-то держит меня, я ору нечеловечески, приезжает скорая, я прошу что-то дать успокоительное, таблетку какую-нибудь, а они говорят: у нас нету. Ну как так? Как так? Я трясусь вся, а у них нету… они же скорая, а мы почти на линии фронта… ", - цитирует убитую горем женщину журналистка Виктория Ивлеева в Facebook.

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Сергей погиб сразу. Его выбросило взрывной волной. Спасатели смогли найти тело спустя двое суток под грудой строительного мусора, который раньше был жилым домом.

Дядю нашли живого, но в крови. Он провалился в разрушенную квартиру, которая находилась этажом ниже. Там же нашли и маленького Максима, но через полтора часа. Ребенок был еще жив, поэтому его сразу передали медикам.

"Малыша вынесли из дома и отдали сразу в скорую, мне с ним сесть не дали, я на переднем сиденье ехала. Мы спустились по дороге, метров пятьсот проехали, и вдруг сзади голос врача: "Я ничем не могу помочь. Он умер. Дышать перестал". И я провалилась куда-то", - вспоминает Настя.

Женщина шокирована, что в городе не нашли собак и кинологов для поиска людей под завалами, а у спасателей не хватало инструментов и перчаток

"Мы умоляли, чтобы собак-кинологов привели на поиски - оказалось, что их в городе нет. А мы ж почти на передовой, прилеты постоянные, обстрелы. Как же так - спасатели просили людей даже ломики из дома захватить, своих не было. У ребят ни масок, ни перчаток, а там пыль столбом стояла, неба не видно, горло забивалось грязью", - сообщила убитая горем мать.

Настя до сих пор не может поверить в гибель мужа и сына.

Стоит отметить, что семья уехала, когда началась полномасштабная война, но позже вернулись домой.

Удар россиян по Славянску 14 апреля - что известно

14 апреля армия РФ массированно ударила по Славянску из комплексов С-300. Всего оккупанты выпустили восемь ракет по жилым домам.

16 апреля спасатели сообщили о завершении разбора завалов. В результате российской атаки погибли 15 человек, в том числе двухлетний ребенок, которого достали из-под завалов. Кроме того, 24 человека получили ранения. Осноными травмами являются переломы и сотрясения мозга.

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