Восемь человек погибли, среди них двухлетний ребенок.

Количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 18. спасатели достали двоих детей, но двухлетний ребенок умер.

"По состоянию на 19:00 количество погибших в Славянске возросло до 6. В машине "скорой помощи" умер ребенок, которого достали из-под завалов. Известно о 18 раненых. Среди них также есть ребенок", - говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что количество пострадавших постоянно растет, ведь полицейские продолжают обходить дома и выявлять тех, кто нуждается в помощи. Сейчас спасательная операция продолжается.

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В то же время, в Офисе генпрокурора отметили, по факту обстрела начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

По данным ОГПУ, среди погибших двухлетний ребенок, а среди раненых 14-летняя девушка. По предварительным данным, оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300.

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что в Славянске зафиксировали семь мест попадания. Россияне атаковали город ракетами С-300.

"Мальчика буквально на глазах у меня достали, был еще живой, в карете скорой помощи, к сожалению, умер. Девочку 14 лет удалось спасти. По состоянию на сейчас 21 человек получил ранения и восемь людей погибли", - рассказал чиновник.

По его словам, продолжают поступать сообщения о том, что людей достают из-под завалов. Он добавил, что эксперты устанавливают ущерб, который нанесли россияне. При этом уже разворачивают штаб и места, где люди смогут ночевать и получить все необходимое.

Удар росиня по Славянску - что известно

Сегодня, 14 апреля, российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. В городе прогремело по меньшей мере семь взрывов в районе ООШ №8. враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух - произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия демонстрирует свою сущность, разрушая, уничтожая все живое.

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