По состоянию на 18:00 было известно о пяти погибших и 15 раненых.

В Славянске из-под завалов разрушенного российским ударом дома достали ребенка. Жизнь малыша спасти не удалось, он умер в машине "скорой помощи".

Советник руководителя Офиса президента по коммуникациям Дарья Заровна сообщила, что из-под завалов достали живого ребенка.

"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", – уточнила она в своем Telegram-канале.

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Таким образом, число жертв российского удара увеличилось до шести.

Стоит отметить, что еще в 18:00 глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что под завалами дома могут находятся еще семь человек, в том числе один ребенок.

Удар россиян по жилым домам в Славянске - что известно

Сегодня, 14 апреля, российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Армия РФ нанесла удар по городу около 16:00. Вероятно, враг использовал ракеты С-300.

В городе прозвучало не менее семи взрывов в районе ОШ №8. Враг попал в три пятиэтажных дома. При этом один дом частично разрушен, а в двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены соседние дома.

По состоянию на 18:00 сообщалось пяти погибших и 15 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал эмоций из-за удара войск РФ по Славянску. Он снова напомнил, что Россия демонстрирует свою сущность, разрушая, уничтожая все живое.

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