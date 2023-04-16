Всего ранения получили 24 человека.

В Славянске Донецкой области, который 14 апреля подвергся массированному российскому ракетному удару, завершили разбирать завалы жилых зданий. Всего из-под завалов достали 15 человек.

"Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены", - сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

В частности, по уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: пятерых, в том числе, 14-летнюю девочку, удалось спасти, а 10, среди них двухлетний мальчик, погибли. Кроме того, он отметил, что 24 человека получили ранения.

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Кириленко напомнил, что 14 апреля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено восемь ракет из ЗРК "С-300". Он добавил, что самые масштабные разрушения российские оккупанты нанесли по пятиэтажке в переулке Парковый - спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней.

Российский удар по Славянску - что известно

14 апреля оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области ракетами С-300. Враг попал в три пятиэтажных дома, один из них частично разрушен, а в двух – произошло возгорание. Такрж пострадали соседние дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в целом повреждены и разрушены в результате обстрела 50 домов.

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