В Польше жестоко убили 26-летнюю украинку

Девушку зарезал ее товарищ, с которым она работала на одном заводе.

В Польше убили 26-летнюю украинку. Трагедия случилась 14 июля в городе Пулавы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание radio.lublin.pl.

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"В жилом доме по адресу ул. 6 августа в Пулавах было совершено убийство молодой женщины. Жертвой является 26-летняя украинка, на которую нападал с ножом 45-летний гражданин Молдовы. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов.

"Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину в здание, где напал на нее", - рассказали в полиции Польши.

45-летнего гражданина Молдавии полиция задержала на месте происшествия. По словам польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву.

Мотив преступления пока не известен. На местах ЧП работают следователи. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса пострадали две гражданки Украины.

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