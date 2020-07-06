В Польше в ДТП пострадали две украинки

Одна украинка после оказания первой медицинской помощи выписана из больницы, другая остается в больнице, но угрозы её жизни нет.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса пострадали две гражданки Украины.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

5 июля в Западнопоморском воеводстве (уезд Грыфице) около 20:00 (по местному времени) на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижина произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса.

"Согласно предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, вследствие указанного ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сказал Погорельцев.

Одной украинке оказана первая медицинская помощь и она выписаны из больницы. Еще одна украинка находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет.

К оказанию помощи украинкам привлечен почетный консул Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

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