В Польше в ДТП пострадали две украинки
В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса пострадали две гражданки Украины.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
5 июля в Западнопоморском воеводстве (уезд Грыфице) около 20:00 (по местному времени) на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижина произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса.
"Согласно предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, вследствие указанного ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сказал Погорельцев.
Одной украинке оказана первая медицинская помощь и она выписаны из больницы. Еще одна украинка находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет.
К оказанию помощи украинкам привлечен почетный консул Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.
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