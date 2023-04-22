Сейчас один из пострадавших доставлен в местную больницу.

В Николаевской области на противопехотной мине подорвались двое местных жителей.

"Сегодня, 22 апреля, в городе Снигиревка вблизи бывшего завода минеральных вод, на противопехотной мине подорвались двое жителей нашей общины", - сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта.

По его словам, сейчас один из пострадавших доставлен в местную больницу.

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Война в Украине - последствия

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Херсонской области в поле тракторист во время посевных работ подорвался на российской мине. Происшествие случилось в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку.

По данным Минагрополитики, в Украине сейчас заминировано 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из них обследовано лишь 57 тысяч га. С имеющимися в нашем государстве возможностями процесс разминирования территорий займет более 20 лет, поэтому Украина нуждается в международной помощи в этом вопросе.

Ранее в ГСЧС заявили, что взрывоопасными предметами потенциально загрязнено почти треть территории Украины. Для проведение разминирования территорий нам понадобится более 10 лет.

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