Автомобиль сопровождал специалистов облэнерго, которые восстанавливали электроснабжение в деоккупированных поселках.

В Николаевской области на российской мине подорвался автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

"Сегодня возле села Великополье Гороховской громады на вражеской мине подорвался автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго. Специалисты восстанавливали электроснабжение в деоккупированных поселках", - отметил он.

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По словам Шайхета, травмирован один из сотрудников облэнерго, в настоящее время мужчина находится в больнице.

"Еще раз предупреждаю местных жителей, проживающих на освобожденных территориях, будьте максимально внимательны при выявлении опасных находок", - подчеркнул глава полиции.

Подрывы на российских минах

В последние несколько месяцев участились случаи подрывов на российских минах. Почти ежедневно поступает информация о чрезвычайных происшествиях на деоккупированных территориях. Так, 26 марта 25-летний житель Херсонской области получил тяжелые ранения из-за подрыва на противопехотной мине "лепесток", которую оставили российские оккупанты.

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