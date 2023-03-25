С начала полномасштабного вторжения от взрывоопасных предметов очищено более 81 тыс. гектаров украинской земли.

Украине нужно будет более 10 лет на проведение разминирование территорий. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий во время информационного телемарафона.

"У нас есть общая цифра, примерно мы считали по очистке наших земель. На это может уйти более 10 лет, чтобы разминировать все территории. Кроме того, мы еще не знаем, что на там на оккупированных территориях. Я думаю, что там работы для наших саперов и пиротехников очень много, потому что враг заминировал огромные территории, строит фортификационные сооружения. Процесс не быстрый, тем не менее, мы работаем", - сказал он.

По его словам, за минувшие сутки от взрывоопасных предметов было очищено 40 гектаров территории Украины, а с начала полномасштабного вторжения – более 81 тысячи гектаров.

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Разминирование территорий-что известно

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть территории Украины.

2 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.

По данным президента Зеленского, с начала полномасштабного вторжения взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории Украины и обезвредили более 400 тысяч снарядов.

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