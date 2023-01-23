Сейчас пиротехники в основном работают в четырех областях, отметили в ГСЧС.

Полномасштабная война Украины с Россией имеет очень серьезные последствия - по состоянию на сегодня, 23 января, взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть всех территорий нашей земли.

Очищена территория площадью более 78 тысяч гектаров, это огромная территория и работы еще очень много, об этом во время информационного телемарафона сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Ситуация сложная, потому что у нас фактически треть территории потенциально загрязнена взрывоопасными предметами в результате вторжения Российской Федерации. Если брать работу пиротехников, то с начала вторжения у нас обезврежены свыше 316 тысяч взрывоопасных предметов и более 2160 авиационных бомб...", - сказал он.

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По его словам, пиротехники сегодня в основном работают в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

"Если до войны у нас было примерно 600 пиротехников, то сейчас это количество составляет примерно тысячу... В 2023 году запланировано увеличение штата пиротехников до 1500 человек", - сказал он.

Также он отметил, что сейчас не может сказать, сколько понадобится времени для разминирования территорий.

"Приводился срок в 5-10 лет, но если взять еще те территории, которые мы должны деоккупировать, в частности Донецкую, Луганскую, Запорожскую области и так далее, то я думаю, что это может быть даже больше, потому что мы постоянно находим сейчас снаряды и боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн", - сказал он.

Разминирование в Украине - это надо

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что в Украине заминировано около 30 млн гектаров территорий.

По данным экспертов, на разминирование территории Украины от вражеских мин и растяжек, согласно самым оптимистичным прогнозам, необходимо 5-7 лет, без учета лесов и больших полей.

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