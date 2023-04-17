Мужчине оказывают медицинскую помощь.

В понедельник, 17 апреля 2023 года, в Херсонской области во время посевных работ в поле подорвался на российской мине тракторист. Это произошло в Бериславском районе.

Как сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram, инцидент произошел в поле между селами Трифоновка и Борозенское. Там во время выполнения работ тракторист наткнулся на российскую взрывчатку.

"Из-за подрыва на мине один человек получил ранение. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.

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Подрывы людей на российских минах

Российские оккупационные войска оставили немало "сюрпризов" на ранее захваченных территориях, откуда захватчиков выбили украинские военные. В британской разведке считают, что риск подрыва людей на вражеских минах в Украине может вырасти с приходом теплой погоды, поскольку начнутся сельскохозяйственные работы.

Такие случаи, к сожалению, не редкость и сейчас. 12 апреля сообщалось, что на Харьковщине на российской взрывчатке подорвались два человека. Пострадали 32-летний житель села Сподобовка Купянского района, а также 48-летний мужчина из Рубежного Чугуевского района.

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