Международная поддержка значительно ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев, рискующих наткнуться на мины.

В Украине сейчас заминировано 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из них обследовано лишь 57 тысяч га. С имеющимися в нашем государстве возможностями процесс разминирование территорий займет более 20 лет, поэтому Украина нуждается в международной помощи в этом вопросе.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7.

"Процесс разминирования освобожденных территорий не прекращается. Но этот процесс сложен и растянется на десятилетия. На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения", - сообщил министр.

Видео дня

По его словам, для ускорения процесса разминирования Украина нуждается в специальной технике. Например, если сапер вручную очищает 15-20 квадратных метров в сутки, то техника для разминирования - 6 квадратных километров.

"Мы имеем насущную потребность в техническом оборудовании для разминирования. Мы точно понимаем, какая это техника и сколько ее нужно. И здесь мы надеемся на вашу помощь", - сказал Сольский.

Министр подчеркнул, что международная поддержка значительно ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев, которые рискуют наткнуться на мины.

"Среди аграриев есть смельчаки, которые не ждут, пока до них дойдет очередь по разминированию. Некоторые фермеры самостоятельно, металлоискателями, на свой страх и риск, разминируют поля", - добавил Сольский.

Разминирование территории - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине в результате полномасштабного вторжения российских захватчиков посевные площади уменьшились на 25%. Уменьшение посевных площадей произошло из-за боевых действий или временной оккупации территорий.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украине для разминирования своих территорий необходимо не менее 5 тысяч специалистов. Он добавил, что если учитывать опыт Хорватии и темпов разминирования этой страны, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет.

По данным ГСЧС по состоянию на январь, взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть территории Украины. По оценкам спасателей, Украине понадобится более 10 лет на проведение разминирования территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: