Инцидент произошел, когда девушка с другом выходила из ТРЦ.

В киевском ТРЦ Осеаn Plaza женщина напала на девушку и рассекла ей лоб зонтиком.

Историю пострадавшей приводит "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел, когда девушка с другом выходила из ТРЦ.

"Я остановилась перед заходом на эскалатор. Эта женщина вместе с мужем, вероятно, шли позади меня, потому что я ощутила только сильный толчок и фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила этот момент, и когда мы уже спустились вниз, мы пошли быстрее них. И я обернулась посмотреть на девушку, на что услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Я ответила: "Хочу и смотрю", - рассказала девушка.

В ответ та, по ее словам, подбежала и толкнула в направлении двери.

"В ответ на такое ее поведение я обернулась и сказала, что она неадекватная. Она ответила, что я не знаю с кем связалась и что сейчас я буду от нее бежать", - отметила пострадавшая.

Затем женщина якобы начала избивать ее, а девушка попыталась защититься зонтиком, но тщетно.

"Она сломала мой новый зонтик и ударила меня этой железной палкой от него, что и стало причиной раны, потери крови, испорченной одежды, шрама на всю жизнь и еще недели невыхода на работу", - пожаловалась девушка.

Читайте такжеЖительница Одесской области вызвала и побила патрульную

После этого пострадавшая вызвала полицию и скорую. Также ей помогли неравнодушные люди.

"А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она его убьет? Это неадекватный человек, и ему нельзя находиться в обществе" - подытожила девушка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко