Пострадавший - волонтер фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд".

В Одессе напали на волонтера фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд".

Как сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля, нападение произошло 24 августа. Отмечается, что злоумышленники - несколько членов радикальной организации "Традиция и порядок", которая ранее уже угрожала организаторам фестиваля "повторить Тбилиси" - избить представителей ЛГБТ.

Поводом для нападения стала радужная бандана, которую представители "Традиции и порядка" увидели на парне. Факт нападения был снят на видео другим волонтером "Одесса Прайда".

Волонтеры говорят, что нападавшие оказались на месте происшествия случайно. Они сопровождали лидера местной ячейки своей организации Илью Попкова на эфир одного из местных телеканалов. Яркий аксессуар привлек их внимание, и они решили силой его отобрать.

"Волонтер Александр сейчас находится в удовлетворительном физическом состоянии и продолжает участвовать в мероприятиях Прайда. Юристы оргкомитета обратились в полицию с заявлением о нападении", - говорится в сообщении.

Радужный флаг - символика ЛГБТ-сообщества

Радужный флаг, также известный как прайд-флаг или флаг свободы, является одним из самых популярных ЛГБТ-символов. Традиционно его полотно состоит из шести продольных полос цветов радуги: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового.

Разработал флаг художник Гилберт Бейкер специально для гей-прайда в Сан-Франциско 1978 года.

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Автор: Лариса Козовая