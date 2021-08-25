Львовянина и его ребенка вынесло в море на надувном матрасе.

Тело мужчины, который 19 августа вместе со своим сыном утонул на Херсонщине, нашли аж в Крыму. Труп ребенка ранее обнаружили у берега на острове Джарылгач, вблизи Лазурного в Скадовском районе.

Подробности трагедии, которая произошла на Херсонщине, изданию lviv1256 сообщила подруга семьи погибших Кристина Левицкая.

Тело мужчины обнаружили 23 августа. Труп нашли в Крыму в Черноморском. По словам Левицкой, поиски львовянина продолжались все эти дни, с 19 августа. Только теперь стало известно, что мужчину отнесло аж в Крым.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина пробрался в чужой дом и устроил резню в детской комнатеТело утонувшего второклассника обнаружили почти сразу после трагедии. Вместе с отцом он плавал на надувном матрасе, их вынесло в открытое море. В семье, которую постигла трагедия, было трое детей. Теперь мать, которая потеряла сына и своего мужа, вынуждена самостоятельно воспитывать двух дочерей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на дне харьковского озера нашли труп ребенка. 12-летний мальчик утонул при неизвестных обстоятельствах.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко