12-летний мальчик утонул при неизвестных обстоятельствах.

В Харькове на озере возле бульвара Ивана Каркача, 81, при неизвестных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение из полиции о происшествии поступило к спасателям 24 августа в 19:27. На поиски ребенка отправился дежурный караул 8-й спасательной части ГСЧС, однако мальчика найти не удалось.

Тогда 25 августа на место прибыла водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС.

"Водолазы провели поисковые работы, во время которых на дне пруда обнаружили тело ребенка и достали его на берег", - сообщили спасатели.

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Автор: Катерина Комолова