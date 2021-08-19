Сын с отцом прибыли на отдых из Львова.

На Херсонщине во время купания в море на матрасе исчезли отец и сын: тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

Отмечается, что 19 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что на острове Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезло 2 человека, 1980 и 2013 г. н., отдыхающие со Львова.

"По состоянию на 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде найдено тело ребенка, поиски пропавшего отца продолжаются. Дополнительно привлечено 4 водолаза аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе спасли трех человек, которые катались на досках для плавания, которых отнесло в открытое море. Инцидент произошел рано утром с тремя людьми – инструктором и двумя туристами, которые решили встретить рассвет на Черном море.

Автор: Светлана Макринская