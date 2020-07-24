В Харькове возможного сообщника луцкого террориста арестовали с правом внесения залога

Мужчину арестовали на 60 суток с залогом в размере 175 760 гривен

Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере более 175 тыс. грн вероятному сообщнику злоумышленника, который удерживал 13 заложников в Луцке.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Только что постановлением Орджоникидзевского районного суда избрана мера пресечения харьковчанину, контактировавшему с лицом, захватившим заложников в Луцке. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн», - отметил он.

Чубенко напомнил, что правоохранителями после установления контакта между «луцким террористом» и харьковчанином были проведены обыски у последнего.

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«В ходе них найдено 3 пистолета, гранаты и патроны. 23 июля было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Информация о возможной продаже оружия через почтовые отправления сейчас проверяется досудебным расследованием. Подозреваемый говорит, что отправлял монеты», - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный 44-летний Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

23 июля суд в Луцке избрал меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как известно, вечером 21 июля в Харькове правоохранители задержали вероятного сообщника Кривоша - 43-летнего Дмитрия Михайленко. Во время обысков по месту его жительства найдено оружие и боеприпасы.

По информации полиции, задержанный торговал оружием, отправляя ее в города Украины, в том числе и в Луцк.

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