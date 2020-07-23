Полиция успешно выполнила спецоперацию в Луцке по протоколу, а не по сценарию блокбастера - эксперт

Для оценки действий силовиков стоит помнить: их задача не повторить трюки Рэмбо из известного боевика, а отработать протокол, подчеркнул специалист.

Спецоперация по освобождению заложников и обезвреживанию захватчика в Луцке была успешно проведена по протоколу, а утверждения о якобы её «постановке» непрофессиональны и заангажированы.

Об этом политический эксперт Пётр Охотин написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Утром разговаривал со знакомым, имеющим опыт военной службы. Главный посыл его был таков: обезвреживание террориста без жертв - является успехом. Для оценки действий силовиков стоит помнить: их задача не повторить трюки Рэмбо из известного боевика, а отработать протокол, который написан кровью жертв предыдущих операций. Давайте отделять боевики и блокбастеры от размышлений о спецоперации. Лично я здесь могу говорить только о политических моментах», - отметил он.

Эксперт также указал о неуместности обвинений полиции в якобы режиссировании этой ситуации: «Странно обвинять Евгения Коваля из МВД или других присутствующих в том, что выглядело как «постановка». Что бы писали сегодня, если бы, например, погибла беременная женщина? Ведь одна из задержанных была беременна - и силовики не могли рисковать жизнями», - отметил Охотин.

Эксперт подчеркнул, что правоохранители выполнили свою работу, при этом вполне обосновано избегают публичности.

«Украинские полицейские не всегда могут быть такими же фотогеничными как Стэтхэм или Вин Дизель, но работа взрывотехника - обезвредить взрывчатку, о наличии которой террорист предупредил. И лица этих людей не очень советуют «светить» в СМИ - за ними часто охотятся спецслужбы. Так, у специалистов боевых специальностей своя конкуренция», - подытожил Охотин.

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