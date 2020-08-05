Криклий надеется, что танкер "Delfi" в Одессе будут поднимать уже через неделю

Местные власти уже неоднократно брались за поднятие танкера "Delfi".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий надеется, что затонувший у Одессы танкер «Delfi» начнут поднимать уже через неделю.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ центре Одессы произошло масштабное ДТП: разбросаны обломки авто, пострадавшие лежали на тротуаре (фото)

«Сегодня последний день, когда предоставляются предложения (по поднятию танкера). И я надеюсь, что уже через неделю начнется операция по подъему судна», - цитирует издание слова министра.

Танкер у берегов Одессы должны были убрать еще до конца июля. По крайней мере, в этом убеждал сам Криклий. 11 июля министр сказал, что работы по подъему выполнят при чистом небе и отсутствии волн. Однако владелец «Delfi» обратился в Одесскую ОГА с просьбой продлить эти сроки.

На поднятии танкера настаивал и президент Владимир Зеленский, поскольку время от времени из поврежденного судна выливается нефть, загрязняя прибрежные воды.

Танкер затонул 22 ноября 2019 из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать его с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram