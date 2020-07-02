Затонувший танкер "Делфи" готовят к подъему и буксировке в Черноморский порт (видео)

Точной даты старта работ не сообщают.

Танкер "Делфи", который уже 8 месяцев лежит на одесском пляже, выровняют и поднимут с помощью понтонов и эвакуируют буксиром в Черноморский порт.

Об этом рассказали представители судовладельца, сообщается в сюжете ТСН.

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С тех пор, как шторм выбросил «Делфи» на мель они впервые пообщались с прессой. Стоимость работ держат в секрете. Единственное, что подтвердили – платит судовладелец. Не называют точной даты, когда наконец освободят побережья от ржавого судна. Говорят, хотят как можно скорее, но, мол, спешка очень рискованный. Потому что танкер во время подъема может расколоться и тогда просто на пляже его придется резать на куски.

«Судно может треснуть и мы получим его в нескольких частях, если пилити на части – это затянется на длительное время, это даст загрязнения окружающей среда еще больше», - говорит исполнитель работ по подъему судна Дмитрий Евдокимов.

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