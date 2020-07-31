В Одессе назвали сумму ущерба от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера "Делфи"

Окончательный размер ущерба будет установлен после эвакуации судна.

В Одессе ущерб от утечки нефтепродуктов из аварийного танкера «Делфи», который потерпел крушение в 2019 году, уже достиг 20 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из всеукраинских телеканалов заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, экоинспекторы проводят ежедневный мониторинг состояния морской воды, в частности, на наличие и количество в ней нефтепродуктов. Также Госэкоинспекция рассчитывает сумму ущерба, которая в дальнейшем будет взыскана с судовладельца.

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«ГЭИ в Одесской области насчитала уже около 20 тыс. долл. (убытка – УНИАН). Методика начисления регламентирует около 280 долл. за килограмм нефтепродуктов. Каждая утечка нефти рассчитывается, и все данные передаются правоохранительным органам, осуществляющим следствие и процессуальное производство по поводу убытков, нанесенных государству и природе в целом», - заявил чиновник.

Он пояснил, что окончательный ущерб будет известен только после эвакуации танкера с городского пляжа. В связи с тем, что танкер пока остается на месте, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков и машинного отделения.

«Поэтому окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и буксировке судна», - отметил Малеваный.

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Он акцентировал, что, если судно придется разрезать на месте крушения (на пляже), это может нанести окружающей среде еще больший вред.

Чиновник сообщил, что за период с момента аварии, примерно 30 дней инспекция фиксировала превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов: от 1,5 до 150 раз.

Самые высокие показатели загрязнения были в первые дни после аварии и во время штормов. Некоторые разливы произошли во время попыток поднять танкер.

«В дни, когда фиксировались превышения содержания нефти, мы информировали население, общину, ОГА, что купаться опасно в районе пляжа «Дельфин», - отметил чиновник.

Он также напомнил, что за санитарно-эпидемиологические нормы пляжей отвечает Госпотребслужба, которая осуществляет мониторинг песка и воды в акватории Черного моря. Поэтому вопрос, можно ли сегодня купаться на пляже «Дельфин», возле затонувшего танкера, уместно адресовать в данную организацию.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, на пляже «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

АМПУ 23 июля объявила тендер на работы по эвакуации с пляжа «Делфи», конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

Подрядчик судовладельца заявил о продолжении операции по подъему судна, но 26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение о признании ситуации с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

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