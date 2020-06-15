Суд над Стерненко: активисты выгнали сторонников Шария (видео)

Периодически во дворе суда возникает сутолока, в которую вмешивается полиция, чтобы разделить конфликтующие стороны.

Под зданием Шевченковского районного суда Киева, где избирают меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко, люди, которые пришли поддержать Стерненко, выгоняют сторонников блогера Анатолия Шария.

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Как передает корреспондент УНИАН, группе поддержки Стерненко удалось прогнать с десяток молодчиков, на вид которым 15-18 лет.

После этого они начали выгонять представителей интернет-издания блогера, поскольку считают, что Шарий прислал своих людей для создания провокаций и им не место на акции в поддержку Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на Стерненко нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила достоверность версии об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

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