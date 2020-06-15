Избрание меры пресечения Стерненко: под суд свезли полицию и Нацгвардию (видео)

Применены беспрецедентные меры безопасности - весь двор суда заставлен полицейскими автомобилями и автобусами, также здесь находятся несколько сотен полицейских разных подразделений и нацгвардейцев.

Возле Шевченковского районного суда Киева, где сегодня продолжают избирать меру пресечения для общественного активиста Сергея Стерненко, полиции собралось в несколько раз больше, чем активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, начало судебного заседания назначено на 10:00.

Применены беспрецедентные меры безопасности - весь двор суда заставлен полицейскими автомобилями и автобусами, также здесь находятся несколько сотен полицейских разных подразделений и нацгвардейцев. Многие спецназовцы в шлемах. Дежурит пожарный автомобиль.

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По свидетельству очевидцев, полиция начала съезжаться к Шевченковскому суду еще с семи часов утра.

Сейчас во дворе суда находятся около 50 человек, которые пришли поддержать Стерненко, кроме того люди еще продолжают подходить. Среди присутствующих - бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Стерненко и его адвокаты уже пришли на заседание.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

12 июня к Шевченковскому райсуду Киева поддержать Стерненко пришли около 300 человек.

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