После теракта во Львове полиция разработала алгоритм действий, чтобы избежать жертв, учитывая вероятность того, что на месте происшествия может произойти несколько взрывов.

Сегодня, 23 марта, в Буче Киевской области, где произошел взрыв, полицейским удалось избежать жертв среди местного населения благодаря соблюдению четкого алгоритма, сообщил журналистам начальник уголовного розыска Киевской области Андрей Кравчук.

В видео, которое обнародовал телеканал "Новости.Live", он сказал, что у полицейских есть конкретный алгоритм действий на случай выезда на место совершения террористических актов. И на месте происшествия сотрудники полиции должны четко его соблюдать.

"Во-первых, перекрыть место совершения преступления и предупредить местное население о том, что может произойти повторный взрыв", – подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что благодаря тому, что правоохранители придерживались установленного алгоритма, удалось избежать жертв среди местного населения.

Также он добавил, что ранее теракт с повторным взрывом произошел во Львовской области. В настоящее время все сотрудники полиции проинформированы о том, как следует действовать в случае совершения террористического акта.

Как сообщал УНИАН, утром 23 марта произошел теракт в городе Буча Киевской области. Сначала раздался один взрыв, а после прибытия правоохранителей – еще один. Двое правоохранителей пострадали. Угрозы их жизни нет, у них ранения средней степени тяжести.

Полиции удалось задержать злоумышленника, причастного к совершению теракта в Буче. Им оказался 21-летний местный житель.

Напомним, что в феврале во Львове произошло два взрыва. Когда экипаж полиции приехал на вызов о проникновении в магазин, на месте происшествия произошел один взрыв. Впоследствии, когда приехал второй экипаж, раздался еще один взрыв. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская.

