Комментаторы активно делятся мнениями о том, кто виновен в сложившейся ситуации.

Вчерашний инцидент в Днепре, во время которого патрульный застрелил мужчину, начавшего драку с правоохранителями, всколыхнул украинское общество. В Сети активно делятся мнениями о том, кто виновен в сложившейся ситуации.

Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса сравнил эту ситуацию с громким делом судьи Алексея Тандыра, который в состоянии алкогольного опьянения сбил нацгвардейца на блокпосту, и обратил внимание на то, насколько иной была реакция общества на этот раз.

"Когда пьяный судья сбил нацгвардейца на блокпосту, многие писали, что жаль, что они там его не расстреляли. Когда пьяное быдло набросилось на полицию и применило силу, то почему-то многие люди написали, что полицейские не имели права применять оружие. ... Даже если бы не было войны, любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. Все. Это точка. ... Каждый, кто может даже подумать о применении силы против полицейского, должен понимать, что к нему должны относиться, как к потенциальному российскому диверсанту. Потому что именно так полицейские и должны воспринимать любого, кто проявляет агрессию и не повинуется приказам и предпочитает применить силу. Потому что именно это всегда должно быть во время войны первой версией у полицейских, когда кто-то не подчиняется приказам", – прокомментировал он.

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Украинский экономист и государственный служащий Макс Нефедов процитировал слова немецкого политолога Сергея Сумленного, которые ему "срезонировали". Последний подчеркивает, что требования деэскалации неуместны, когда насилие уже совершается.

"Требование к полицейским "спокойно договориться" с агрессивным типом, который физически напал на полицейскую и уже бьет ее, напоминает требования западных политиков к украинцам "спокойно договориться с Путиным". Я понимаю разницу уровней насилия и преступного умысла в двух случаях, но главное здесь вот что, по моему мнению: нельзя деэскалировать, когда насилие уже совершается. Деэскалировать можно лишь до того, как произошло нападение. Только с позиции силы, готовности применить ее, если деэскалация окажется неудачной. Это базовые вещи, другое – вот этот пацифизм за счет других, за который мы справедливо предъявляем Шольцу и компании", – говорит добросовестный.

Нефедов добавляет, что не считает целесообразным требование к полицейскому "стрелять по ногам" нарушителю для прекращения насилия.

"От себя добавлю – стрельба по ногам – это иллюзия из Голливуда. Надо быть мега-тренированным человеком, чтобы в драке попасть в ноги движущемуся человеку, а не в центр масс (что тоже само по себе нелегко, как бы Джон Вик не демонстрировал обратное). Выстрел по ногам не снижает при этом шанс попасть в сосуд и не мега-безопаснее для нападающего, но при этом гораздо опаснее для стрелка, ибо на адреналине нападавший легко до него добежит. ... Да, хочется, чтобы полиция была идеально обучена, и могла обезвредить нарушителя гуманно, но гарантий таких нет. В этом случае полицейские сначала использовали баллончик, но семья в машине решила эскалировать насилие дальше", – отметил он.

Общественно-политический деятель Виктор Трегубов перечислил последовательность событий, которую можно установить по уже опубликованным фото и видео с места, и встал на защиту полицейских, подчеркивая, что вариантов кроме открытия огня на поражение у них не было.

"Мужчина, несмотря на детей в авто, с большой вероятностью сел за руль бухим и точно грубо нарушал правила, создавая опасность для других. Когда копам удалось его остановить, попытался поменяться местами с женщиной, чтобы избежать ответственности. Когда копы задерживали женщину, напал на них, нанеся полицейской серьезные телесные повреждения. И лишь в этот момент коп открыл огонь на поражение. Я не вижу здесь других вариантов. Парень был смертельно опасен для полицейских, а до того – для всех участников дорожного движения, включая себя и свою семью. На каждом этапе взаимодействия он вел себя максимально агрессивно и максимально противоправно. Финал был ожидаемым", – комментирует Трегубов.

Полицейский застрелил агрессивного мужчину в Днепре - что надо знать об инциденте

29 августа в Днепре патрульные остановили авто Jaguar 38-летнего Джумбери Силлогави, в котором кроме него находились женщина и двое детей. Между правоохранителями и водителем произошла стычка, в результате которой полицейский применил оружие против мужчины, от полученных ранений он скончался на месте.

В Сети появились видео инцидента, на которых можно увидеть саму схватку патрульных и Силлогавы и момент выстрела. На видео зафиксировано, что мужчина агрессивно вел себя и начал драку с полицейским и его коллегой-патрульной.

По версии ГБР, этим событиям предшествовало то, что застреленный водитель нарушал правила дорожного движения. Когда его авто остановили, вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения, он и пассажиры проигнорировали требование полиции выйти из салона.

В Нацполиции заявили о назначении служебного расследования и отстранении обоих патрульных от исполнения обязанностей. В ГБР объявили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, комментируя инцидент, подчеркнул, что не может высказываться относительно правомерности или неправомерности действий патрульного, но призвал не клеймить и не делать преждевременных выводов о виновности полицейских.

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