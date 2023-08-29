ГБР начало расследование.

В Днепре полицейский застрелил водителя, который после остановки автомобиля вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Мужчина отказался выйти из автомобиля, потом напал на патрульного и его напарницу. В автомобиле в это время находились дети и кричали: "Папа, давай". Соответствующие видео распространили в местных Telegram-каналах.

В патрульной полиции подтвердили, что патрульный смертельно ранил мужчину. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники ГБР. Инцидент произошел на проспекте Ивана Мазепы.

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", - говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований заявили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", - сообщили они.

Правоохранитель применил табельное оружие, от полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Сейчас решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщении ему о подозрении.

Стрельба в Днепре

Напомним, осенью 2016 года в Днепре экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев расстрелял патрульных, остановивших его за нарушение ПДД. Мужчина находился в розыске.

В результате стрельбы патрульный погиб, его напарница скончалась во время операции. Раненого Пугачева задержали.

В апреле 2019 года Пугачев был приговорен к пожизненному заключению.

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