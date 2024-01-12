Трагедия случилась в начале января в Николаевской области.

На Николаевщине военный застрелил заместителя командира роты, а после убийства покончил с собой.

Об этом сообщает "Суспильне". "7 января состоялось событие. В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий - старшина (это воинское звание сержантского состава, - Ред.), застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, осуществив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", - цитирует издание руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрея Клепова. Отмечается, что уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство".

В 35 отдельной бригаде морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского подтверждают, что в одном из подразделений бригады имел место трагический случай, в результате которого погибли два военнослужащих.

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На странице бригады в Facebook сказано, что с целью предотвращения подобных случаев в будущем и для выяснения всех обстоятельств по этому поводу также назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения. "Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство и внесены данные в Единый реестр досудебных расследований. Поэтому подчеркиваем, что до завершения следственных действий делать какие-либо выводы преждевременно" - сказано в сообщении.

В бригаде отмечают, что информация иногда подается "под соусом" того, как тяжело на фронте ребятам на второй год войны. "И как из-за усталости и отсутствия демобилизации они совершают подобные поступки. Хотим отметить, что озвученные суждения являются манипулятивными, которые не соответствуют действительности и делают, так сказать, "хайп" на трагедии", - сказано в сообщении.

В бригаде отмечают, что военнослужащий, действия которого привели к тяжелым последствиям, только недавно присоединился к подразделению.

"С самого начала стоял на должности командира отделения. Находясь в тылу, обеспечивал всем необходимым личный состав, участвовавший в штурмовых действиях. Непосредственно участия в выполнении боевых задач этот военнослужащий не принимал", - говорится в сообщении.

Интересные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ночью, 2 октября 2023 года, в Киеве произошло убийство двух военнослужащих. Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщила, что в Киеве задержали солдата, который во время ссоры из автомата расстрелял сослуживцев.

По данным следствия, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами этого же подразделения ВСУ.

Вследствие внезапно возникшего конфликта он расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления, но был задержан правоохранителями. Двое пострадавших от ранений, несовместимых с жизнью, погибли на месте происшествия. При задержании у подозреваемого изъят автомат "Калашникова" с патронами. Солдату сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - "Умышленное убийство двух или более лиц".

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