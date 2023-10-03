После суточного дежурства "приятели" распивали алкогольные напитки.

В Киеве задержали солдата, который во время ссоры из автомата расстрелял сослуживцев. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Отмечается, что ночью, 2 октября, в Киеве произошло убийство двух военнослужащих. По данным следствия, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами этого же подразделения ВСУ.

"В результате внезапно возникшего конфликта, он расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления, но был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

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Двое пострадавших от ранений, несовместимых с жизнью, погибли на месте происшествия. При задержании у подозреваемого изъят автомат Калашникова с патронами.

Сейчас при процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона солдату сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – Умышленное убийство двух или более лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводится Печерским УП ГУНП в Киеве, правоохранители исследуются все обстоятельства преступления. Военному грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

По некоторым данным, происшествие произошло на улице Лаврская в Печерском районе Киева.

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