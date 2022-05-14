Родителям стоит внимательно следить за тем, с кем общаются их дети в сети.

Спецслужбы РФ вербовали украинских школьников. В Луцке СБУ зафиксировала три таких случая. Подростки фотографировали военные объекты, в их телефонах нашли и переписку с неизвестными, которые "интересовались" ситуацией в регионе.

Об этом сообщается на Facebook-странице Управления СБ Украины в Волынской области.

"9-го мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно бродили возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли", - рассказали в Службе.

Работники СБУ проверили телефоны семиклассников. В них они нашли много фотографий Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта. Кроме этого, в телефонах школьников были переписки с неизвестными российскими абонентами.

В этих переписках "неизвестные" пытались узнать у детей о ситуации в регионе, расположении военных объектов и военной техники. Контрразведчики объяснили школьникам, почему такое "общение" с оккупантами несет огромные риски. Профилактические беседы провели и с родителями семиклассников.

"Советуем учителям и родителям постоянного обсуждать с детьми вопросы информационной безопасности в различных интернет-чатах, онлайн играх и социальных сетях. Если какие-либо лица обращаются к вам или к вашим детям с просьбами выслать фотографию местности или конкретного стратегически важного объекта, или просто расспрашивают о состоянии такого объекта, есть большая вероятность, что вас хотят использовать в ущерб Украине и вашего города, в частности", - добавили в в СБ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Киевщине бывший правоохранитель "сливал" государственные базы данных через Даркнет.

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