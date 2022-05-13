Для анонимности делец принимал оплату на криптогаманці.

Служба безопасности Украины на Киевщине заблокировала канал сбыта государственных баз данных через нелегальную анонимную сеть – Даркнет. К организации противоправного бизнеса причастен бывший работник одного из правоохранительных органов

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленник наладил продажу информации с ограниченным доступом через анонимные аккаунты в закрытых ветках сети Даркнет.

Правоохранители задокументировали 3 факта сбыта данных фигурантом производства. Их стоимость зависела от вида информации и составляла от 50 до 200 долларов. Для анонимности оплату делец принимал на криптокошельки.

В результате обыска по месту жительства организатора в г. Белая Церковь сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику, на которой содержатся доказательства его противоправной деятельности; она направлена на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре СБУ нейтрализовала группу "спящих агентов" российской ФСБ.

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