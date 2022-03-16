Торговый центр в Луцке нарушил условия договора для арендаторов, который освобождает бизнес от обязанностей в случае форс-мажорных обстоятельств.

Торговый центр в Луцке нарушил условия договора для арендаторов, который освобождает бизнес от обязанностей в случае форс-мажорных обстоятельств.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала владелица магазина "Жужу" Наталья Швай.

"Еще в январе месяце мы написали заявление о том, что хотим съехать. Согласно договору, нужно заплатить за три месяца и только после того съезжать. Когда же 24 февраля началась война, мы встретились с форс-мажорной ситуацией. Мы проплатили аренду за весь январь и февраль, но ТЦ требует еще аренду за март и апрель", — рассказала Наталья Швай.

Предприниматели жалуются, что руководство торгового центра занимается мародерством, конфискуя имущество предпринимателей, не способных заплатить аренду за следующие три месяца.

"Арендаторы в Луцке оказались в ситуации заложников. Расторгнуть договор по форс-мажору не дают, а проплатить заоблачные счета по аренде не из чего. Мы не в состоянии торговать дальше и хотим лишь забрать свой товар", — рассказала владелица магазина, арендовавшая точку в ТЦ "Порт Сити".

По ее словам, 16 марта владелица магазина обратилась к правоохранителям из-за препятствования арендодателем ее попытке забрать товар из торговой точки. Владелице магазина "Жужу" не отдают товар общей стоимостью около 10 миллионов гривень.

"Мы дождались полицию, а затем из-за сигнала тревоги были вынуждены покинуть помещение центра. Теперь нам заблокировали доступ в наш отдел, то есть мы не можем попасть в магазин. Не можем забрать товар. Нам выставили требование: пока мы не заплатим все долги, товар не отдадут. То есть они хотят, чтобы мы не работая наперед, в состоянии войны, оплатили еще два месяца аренды и коммунальные услуги", — добавила Наталья Швай.

Владелица бизнеса объяснила, что у предпринимателей нет денег, чтобы заплатить торговому центру за март и апрель, ведь из-за такого форс-мажора как начало войны, они были вынуждены закрыть магазин.

"В договоре об аренде прописано, что в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств или состояния войны арендатор освобождается от частичной или полной ответственности за невыполнение обязанностей договора. То есть наступает вопрос, что я их не могу выполнять. Я эти условия договора не могу выполнять. Я не могу платить такую аренду, потому что у меня не с чего ее платить. 100 тысяч в состоянии войны можно реально заплатить, не торгуя? Я хочу закрыть бизнес", - рассказала владелица магазина.

Предпринимательница также пояснила, что вопрос нарушения договора должен рассматриваться в судебном порядке.

"Если суд скажет, что я все-таки должна им деньги, я с этим соглашусь. Соответственно, я буду платить, но не отдавать мне мое имущество — это как мародерство. Сейчас состояние войны и я хочу забрать свое", — добавила предприниматель.

По ее словам, в такой ситуации оказались и другие арендаторы ТЦ "Порт Сити". Предприниматели запуганы и боятся, что их не выпустят с товаром.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия, по данным разведки, легализовала мародерство своей армии в Украине, дав указание перейти на "самообеспечение".

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