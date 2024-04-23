Мобилизованный умер по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть от эпилепсии мобилизованного мужчины на Закарпатье.

"Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле. Также мои Представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства. Выражаю соболезнования семье украинца", - написал Лубинец.

Смерть военнообязанного на Закарпатье: что известно

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье по дороге в учебный центр умер военнообязанный, у которого случился эпилептический приступ. Отмечается, что офицер сопровождения оказал мужчине первую домедицинскую помощь и вызвал врачей. Однако, скорая не успела спасти жизнь мобилизованного .

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Отметим, что это не первый подобный случай смерти мобилизованного от эпилепсии. Ранее от эпилепсии умер другой мобилизованный - житель 29-летний житель Одесской области Борис Глушак.

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