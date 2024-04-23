В ТЦК назначили служебную проверку.

На Закарпатье по дороге в учебный центр умер мобилизованный, у которого случился эпилептический приступ. Об этом сообщает Закарпатский областной центр комплектования и социальной поддержки.

"Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал скорую помощь, однако медики не успели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка.

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Другие случаи смерти мобилизованных от эпилепсии

В августе 2023 года на территории воинской части из-за приступа эпилепсии умер житель населенного пункта Ширяево Одесской области 29-летний Борис Глушак.

Он болел эпилепсией, не видел на один глаз и имел недостатки психического развития, однако медкомиссия признала его годным к службе.

По факту смерти открыли несколько уголовных производств. В частности, по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 425 (возможное халатное отношение к военной службе лиц ТЦК и СП). Также расследуется возможное халатное отношение к службе работников медицинской службы воинской части, на территории которой произошла трагедия.

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