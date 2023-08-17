Убийцы из военкомата. Вместо кого мобилизовали на смерть эпилептика

В начале августа, сразу после прибытия в воинскую часть, умер мобилизованный из Одесской области 29-летний Борис Глушак. Он болел эпилепсией, не видел на один глаз и имел дефекты психического развития, но медкомиссия за 20 минут признала его здоровым. Как и почему ТЦК отправил дежурного (!) калеку насмерть - история о тотальной коррупции и военкоме из тюрьмы.

В Ширяевом Одесской области недавно похоронили Бориса Глушака, который с детства работал на местном рынке. У мужчины была задержка психического развития, эпилепсия и склонность к алкоголизму. Раньше его знали только в родном поселке, а теперь – вся страна. Ведь Боря умер, как бы грубо это ни звучало, не под прилавком на базаре, а в воинской части – вследствие эпилептического припадка, который произошел сразу после призыва.

Пожалуй, если бы его военная служба была длиннее, он бы получил позывной "Позитивчик" – именно так за веселый характер и безотказность называли его односельчане. Но этого не произошло, и теперь в его смерти люди обвиняют сотрудников военкомата и медиков. Ведь об "особенностях" Бориса знали все местные жители, включая врачей.

По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, Глушак умер после приступа эпилепсии в первый же день службы – поздно вечером 1 августа, в воинской части.

В связи с этим правоохранители начали расследовать его гибель как умышленное убийство. Также на предмет возможного небрежного отношения к военной службе проверяют должностных лиц Березовского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Одесской области и работников медицинской службы воинской части. Кроме этого, расследуется законность призыва мужчины в армию.

Не видел на правый глаз и заикался

Как рассказала УНИАН мать умершего – Валентина, Борис официального статуса человека с инвалидностью не имел, но с 11-летнего возраста находился на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития". Хватало и других проблем со здоровьем. Когда Боре было три года, дети толкнули его в костер: результат – ожог обеих ножек. После пережитого шока и боли мальчик начал сильно заикаться – дефект так и остался на всю жизнь. Потом, уже подростком, он упал с велосипеда и сильно ударился головой. После этой травмы лечился в неврологическом отделении, но последствия остались навсегда – правый глаз практически не видел.

Из-за заикания Борис очень расстраивался, в школу ходил с неохотой, зато с радостью бегал на рынок.

"На нашем базаре Борька появился где-то 10-летним мальчишкой. С тех пор там и работал: помогал торговать, грузил ящики, подносил товар. Еще копал огороды, делал нехитрый ремонт, реанимировал старые кнопочные телефоны, магнитофоны. При этом, несмотря на нелегкую жизнь, оставался добрым, приветливым и никогда ничего не воровал", - рассказала УНИАН одна из жительниц Ширяевого.

Так сложилось, что Борьку знал весь поселок. Маленький, на вид невзрачный, но жизнерадостный парнишка стал местным любимцем. Говорят, на рынке его очень любили, а он обожал детей и животных. Мог все деньги, которые заработал за день, потратить на мясо для стаи собак, или спустить на пиво знакомым.

"К сожалению, он выпивал. А потом началась эпилепсия. Первое нападение было лет шесть назад... А однажды в Одессе он потерял сознание прямо на улице. Люди увидели, вызвали неотложную помощь, которая отвезла его в психиатрическую больницу. Там мы Борю нашли через несколько дней. Оказалось, у него сильное алкогольное отравление...", - рассказала мать Бориса.

По ее словам, приступы повторялись неоднократно: на улице, на рынке, на автостанции. Так, в этом году в феврале он снова попал в больницу – из бессознательного состояния его выводили 13 часов. По словам матери, после этого случая парень долго не пил, а потом снова сорвался.

Был патриотом и хотел служить

Стоит отметить, что Борис был патриотом Украины. Хотел сам служить - и с 2014 года несколько раз обращался в местный военкомат, откуда его отправляли домой, как говорится, от греха подальше. Эту информацию УНИАН подтвердили несколько человек.

"Да, Боря выпивал, но не воровал, не попрошайничал, а честно зарабатывал копейку на жизнь. Действительно, просился в армию, но предыдущий военком ему отказал из-за непригодности к службе. У нашего "Позитивчика" были проблемы со здоровьем и, чтобы это увидеть, не надо быть медиком... Он всегда был безотказным. Возможно, его безотказностью и воспользовались, забрав служить прямо с рабочего места...", – утверждает местная жительница Валентина Галушина.

Как отмечает мать парня, она имеет еще четырех сыновей, но и представить не могла, что под мобилизацию попадет именно Борис. По ее данным, представители военкомата приехали на рынок целенаправленно – именно за ним. Очевидцы сразу обо всем сообщили ей по телефону, и она бросилась в военкомат – добралась минут за пять на велосипеде.

"Внутрь меня не пустили. Сказали, мол, повезли сына в поликлинику. Я туда, но и там его не нашла. Обошла все коридоры. Пусто! Ни посетителей, ни врачей, ни санитарок... вернулась в военкомат, а мне говорят, мол, уже минут двадцать как твоего Борю отправили в часть", - рассказала Валентина Глушак.

Она утверждает, что забрали Бориса даже без паспорта (!), который парень где-то потерял раньше - у него была лишь старая ксерокопия документа. Также, по словам Валентины, медкомиссия длилась не более 20 минут, а обследование включало только анализ крови и флюорографию. За всех профильных специалистов расписался один человек - руководитель военно-врачебной комиссии (ВЛК) при ТЦК. Именно этот человек подписал смертный приговор Боре.

Уже утром следующего дня, 1 августа, матери сообщили, что у Бориса случился эпилептический приступ. Сказали, мол, ему оказали помощь и планируют отправить домой. Но вечером "Позитивчик" умер, согласно свидетельству о смерти, – от "неуточненного отека головного мозга".

Местные рассказывают, что попрощаться с Борисом пришла уйма людей. Особенно было много детей, которых он обожал.

"Никто даже представить не мог, что Борькина смерть так на нас повлияет, мы словно осиротели. Рынок кажется мертвым...", - говорят люди.

После случившегося жители поселка разозлились и требуют привлечь виновных к ответственности. По словам ширяевцев, бизнесмен в погонах, который примерно полгода возглавляет местный военкомат, ранее был начальником одной из исправительных колоний в Одессе. Говорят, этот человек - жесткий, с амбициями, и люди его опасаются.

"Много запуганных - о том, что происходит внутри военкомата, уже ходят легенды... Был у нас один парень, который родился больным, все время с мамой ходил – как большой теленок, так ему вручили повестку, пригрозили, мол, надо прийти в военкомат, а он от страха... повесился", - говорит мать Бориса.

(Не)добровольное согласие

О подробностях мобилизации Глушака рассказал общественный активист Павел Поламарчук: "Еще можно поверить, что о здоровье Бориса мог не знать относительно новый глава военкома, но его подчиненные точно были в курсе. Как и руководитель военно-врачебной комиссии при ТЦК и СП - тот же врач-психиатр, который признал годным к военной службе человека с задержкой психического развития, который злоупотребляет алкоголем и страдает от эпилепсии! Отмечу, что менее чем за три года из-за приступов эпилепсии Глушаку скорую помощь вызывали шесть раз, и врач-психиатр в маленьком поселке об этом не знала?!".

Он отмечает, что "ускоренная мобилизация" прошла при содействии военкома, а Глушаком занимался лично начальник мобилизационного отдела. По данным источников активиста, пригодность к военной службе Глушака, кроме руководителя ВЛК – психиатра центральной районной больницы, "устанавливали" две медсестры. Затем парня отвезли в Березовский районный ТЦК, где якобы заставили подписать заявление о добровольном согласии на военную службу.

"Подпись Бориса Глушака действительно есть, но люди с такими проблемами со здоровьем не в состоянии адекватно оценивать свои поступки. Не могу представить, как, в частности, врачи могли не заметить, что перед ними больной человек", - констатирует активист.

По его информации, глава ВЛК уже доложила своему руководству, что Глушак на диспансерном учете якобы никогда не состоял, на состояние здоровья не жаловался, не имел алкогольной зависимости и на всех бумагах стоит его подпись – о добровольном согласии на военную службу.

О смерти Бориса родные рассказали ширяевцам, которые сейчас находятся на передовой. Военные связались с корреспондентом УНИАН и подтвердили, что знали парня с детства. Он отличался, по их словам, "детским умом" и мечтал стать танкистом.

"Нам непонятна адекватность врачей, которые признали нашего Борьку здоровым. Они не понимают, что такой человек в бою может неправильно оценить ситуацию и "на эмоциях" повернуть оружие против своих?! Кто тогда за это ответит?!",- возмущены военнослужащие.

Как отмечает Поламарчук, уголовные производства относительно смерти Глушака касаются его как мобилизованного. В частности, расследуется, была ли оказана адекватная помощь в воинской части (после эпилептического приступа), корректны ли действия местного центра комплектования и тому подобное. Но ни одно из этих дел не касается врачей ВЛК, которые, как считает активист, виноваты не меньше сотрудников военкомата.

Непригодные к службе призывники как товар

Корреспондент УНИАН спросил у защитников Украины, которые приехали в Одессу в короткий отпуск и прогуливались по побережью в районе пляжа Аркадия – недалеко от дорогих развлекательных заведений, что они думают о призывной кампании.

"Мы просто шокированы - изысканно одетые, здоровые, накачанные "бугаи" скачут на дискотеке, курят кальяны, бьют друг другу морды, пьют и ржут... Как будто войны в Украине нет ... и, хотелось бы знать, а где ТЦКшники? Почему здесь никого "не пакуют", не вручают повестки, не увозят в военкомат? Здесь только из тех, кто релаксирует, можно сформировать батальон, а из охранников заведений – десантно-штурмовую роту", - говорит боец Александр.

Его товарищ Андрей тоже с передовой, он родом из небольшого поселка в Одесской области. Говорит, что в селах молодых мужчин почти не осталось, потому что имеет место несбалансированный призыв.

"Вот, например, из Ширяева, в котором проживает несколько тысяч человек, нужно (по плану) призвать трех человек, а из Пересыпского района Одессы, где 200 тысяч жителей – пятерых. Дисбаланс - очевиден, но именно это и происходит... при этом, "батальон Монако" – депутаты, их дети, ряд чиновников, просто "богатенькие Буратино" чувствуют себя очень спокойно, потому что откупились. Но план военкому надо выполнять - вот вместо одного из тех, кто откупился, Борис и попал под мобилизацию", - считает Андрей.

Конечно, тыл тоже должен работать. И для необходимых в инфраструктуре, промышленности, фермерских хозяйствах и т.д. специалистов существует бронь. Однако, как отмечает Поламарчук, в Аркадии отдыхают отнюдь не необходимые городу и стране грамотные специалисты.

По данным активиста, в курортной зоне Одессы, в частности, в определенных развлекательных заведениях, представители ТЦК не появляются потому, что, кроме риска встретиться с "небожителями" от власти или крупными коммерсантами, есть информация о якобы "доле" в Одесском развлекательном бизнесе одного из военкомов.

"Речь идет об арестованном недавно военкоме Евгении Борисове - неофициальном совладельце одного из самых популярных клубов...", - отмечает Поламарчук.

Если кто-то забыл - Борисов - это именно тот военком, который "намобилизовал" себе, по данным следствия, сотни миллионов и приобрел виллу в Испании во время войны.

Итак, по информации Поламарчука, отдельные представители ТЦК за деньги выдают мужчинам документы о непригодности к военной службе, что часто не подтверждается первичными медицинскими документами. Также они берут деньги с владельцев спортивных и развлекательных заведений, чтобы те могли спокойно работать и не бояться вручения повесток их клиентам.

"Затем, чтобы выполнить план по мобилизации, гребут таких, как Борис. Именно это вызывает возмущение у людей", - отмечает Поламарчук.

То есть, чтобы годный к службе богатый мог отдыхать и не служить, на его место в ряды ВСУ "продают", словно бесправный скот, бедного и больного, который под призыв не должен был бы попадать.

Поламарчук рассказывает о многочисленных примерах несправедливой мобилизации. В частности, о мужчине без челюсти, который не успел завершить протезирование, парне с почечной недостаточностью, живущем на диализе, больном раком, которого "сняли" с маршрутки по дороге в онкологический диспансер…

После "одесских скандалов" в военкоматах страны начались тотальные проверки, стало известно о вопиющих нарушениях еще в нескольких регионах, а именно – о неслыханном взяточничестве сотрудников ТЦК, которые невероятно обогатились во время войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об открытии более сотни уголовных производств в отношении должностных лиц ТКЦ. Он принял решение об отстранении от должностей всех областных военкомов. Также глава государства анонсировал заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий и пообещал результаты. А будут ли они? Посмотрим.

Лариса Козовая