Нарушители долгое время находились в ледяной воде и получили переохлаждение.

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу, преодолев реку Латорица.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Закарпатской области, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 февраля. К спасателям обратились представители Чопского пограничного отряда с просьбой оказать помощь двум мужчинам, которые находятся на дереве среди воды в месте разлива реки.

"Мужчины одолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было. На помощь прибыли спасатели, которые с помощью жилетов и носилок спасли мужчин и передали их работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что спасенные мужчины – 30-летний житель Бердянска и 43-летний харьковчанин – в течение 11 часов пытались переправиться по реке. Они долгое время находились в ледяной воде и получили переохлаждение. Им оказали первую медпомощь и доставили в больницу.

По данным Госпогранслужбы, на правонарушителей составлены админпротоколы, их дальнейшую судьбу решит суд.

Попытки побега уклонистов за границу

В связи с мобилизацией в Украине мужчины, которые не желают идти в армию, пытаются незаконно пересечь границу. Особенно часто их задерживают на Закарпатье, которое граничит с четырьмя странами ЕС – Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Некоторые попытки заканчиваются трагически – уклонисты гибнут, замерзая в горах или тонут в реках.

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