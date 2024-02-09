Он напомнил, что многие военнообязанные сейчас скрываются и не хотят становиться на военный учет.

В Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника, чтобы военно-политическая власть страны понимала, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом смогли организовать так называемую "смарт-мобилизацию". Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также он сообщил, что точно не будет арестов счетов уклонистов. Но будет другое принуждение. Какое - неизвестно.

"Надо иметь всех в одной системе. Мы приняли уже закон 10062, который позволяет зафиксировать в реестре "Оберег" всех военнообязанных. Они должны попасть в реестр и получить так называемый "сертификат защитника". Будет сертификат, который сделают либо через интернет, либо через поход в ЦПАПа или ТЦК", - сказал он.

По его словам, это делается для того, чтобы государство понимало, сколько людей теоретически может быть призвано и таким образом смогли организовать так называемую "смарт-мобилизацию". Он напомнил, что многие военнообязанные сейчас скрываются и не хотят становиться на военный учет, для этого даже устраиваясь на работу неофициально.

"Мы, понимая, что добровольно это делать никто не будет, считаем, что нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что предложило сейчас Минобороны все арестовать не подходит. Это слишком жестко и в государстве вообще нет мощности всех этих людей заставить и арестовывать, потом уголовно-правовые дела открывать. Я думаю, что это мы по мертвому кругу идем", - добавил Арахамия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Кабинет министров Украины в конце января передал в парламент обновленную версию проекта законопроекта о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря, правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас он составляет 27 лет), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности вопросы подхода к аспирантам и блокирования счетов граждан.

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