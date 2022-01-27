Сейчас мотивы совершения преступления неизвестны, их установит следствие.

Нацгвардеец, устроивший стрельбу на заводе "Южмаш" в Днепре сдался добровольно.

Об этом во время брифинга заявил заместитель директора территориального управления ГБР в г. Полтава Владимир Шило.

"Сдался добровольно, позвонил в полицию и был задержан", - отметил он.

Шило уточнил, что нацгвардеец находился в одном из поселков недалеко от Днепра. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия.

Представитель ГБР добавил, что сейчас мотивы совершения преступления неизвестны и будут устанавливаться следственным путем.

"Пока известно, еще это военнослужащий, 2001 года рождения. Он состоит на службе с октября 2021 года", - рассказал Шило.

Читайте такжеРасстрел в Днепре: что известно о солдате Артемии Рябчуке, убившем сослуживцевПо его информации, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

По словам Шила, среди погибших – 4 военнослужащих и одна гражданская женщина. Еще пятерых раненых военных госпитализировали в больницу.

Расстрел военных на заводе "Южмаш" в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардієць открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

В сети обнародовали их имена - четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

По состоянию на 10: 00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

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