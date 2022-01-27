Президент заявил, что кадровые выводы должны быть сделаны немедленно.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел военнослужащих в Днепре. В частности, он выразил соболезнования семьям погибших.

Реакция президента появилась у его Telegram-канале.

"Утром имеем ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть оказана безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных" - заявил Зеленский.

Президент отметил, что убийца уже задержан. Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - добавил президент.

Расстрел военных на заводе "Южмаш" в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

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